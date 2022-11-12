Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. «Шаг за шагом мы освободим всю Украину». Шахтер – об освобождении Херсона
Юг
12 ноября 2022, 04:50 |
93
0

«Шаг за шагом мы освободим всю Украину». Шахтер – об освобождении Херсона

Донецкий клуб отреагировал на возвращение Херсона под контроль Украины

12 ноября 2022, 04:50 |
93
0
«Шаг за шагом мы освободим всю Украину». Шахтер – об освобождении Херсона
Twitter

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в своем Twitter отреагировал на освобождение Херсона от российских оккупантов:

«Город-герой Херсон сегодня. Шаг за шагом мы освободим всю Украину.

Слава Украине. Слава нашим героям».

Отметим, что сегодня, 11 ноября, Херсон вернулся под контроль Украины.

Ранее по этому поводу официальное заявление выпустило киевское «Динамо».

При отходе из Херсона рашисты взорвали ТЭЦ, облэнерго, водоканал и Антоновский мост.

По теме:
БАГАТСКИС: «Сборная играла для тех людей, которые воюют в Украине»
«11 ноября войдет в историю». Динамо – об освобождении Херсона
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если бы не война, Шахтер мог бы выйти в 1/4 финала ЛЧ»
Шахтер Донецк российско-украинская война Херсон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Бокс | 11 ноября 2022, 16:59 2
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?

Нокаутрировал всех в профи, но не продержался против Джойса в любителях

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 11 ноября 2022, 07:12 0
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты

Турнир пройдет с 4 по 20 ноября

Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Футбол | 11.11.2022, 16:15
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
«Большие усилия ВСУ». Залужный рассказал о ситуации в Херсонской области
Война | 10.11.2022, 14:10
«Большие усилия ВСУ». Залужный рассказал о ситуации в Херсонской области
«Большие усилия ВСУ». Залужный рассказал о ситуации в Херсонской области
Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»
Война | 11.11.2022, 20:27
Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал
ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал
10.11.2022, 13:03 2
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
11.11.2022, 01:55 2
MMA
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
10.11.2022, 03:49 2
Футбол
ВИДЕО. Горячая итальянская теннисистка представила коллекцию нижнего белья
ВИДЕО. Горячая итальянская теннисистка представила коллекцию нижнего белья
10.11.2022, 11:35 6
Теннис
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
11.11.2022, 12:23 13
Теннис
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
10.11.2022, 21:49 11
Футбол
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
10.11.2022, 14:28 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности