«Шаг за шагом мы освободим всю Украину». Шахтер – об освобождении Херсона

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в своем Twitter отреагировал на освобождение Херсона от российских оккупантов:

«Город-герой Херсон сегодня. Шаг за шагом мы освободим всю Украину.

Слава Украине. Слава нашим героям».

Отметим, что сегодня, 11 ноября, Херсон вернулся под контроль Украины.

Ранее по этому поводу официальное заявление выпустило киевское «Динамо».

При отходе из Херсона рашисты взорвали ТЭЦ, облэнерго, водоканал и Антоновский мост.