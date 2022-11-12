«Шаг за шагом мы освободим всю Украину». Шахтер – об освобождении Херсона
Донецкий клуб отреагировал на возвращение Херсона под контроль Украины
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в своем Twitter отреагировал на освобождение Херсона от российских оккупантов:
«Город-герой Херсон сегодня. Шаг за шагом мы освободим всю Украину.
Слава Украине. Слава нашим героям».
Отметим, что сегодня, 11 ноября, Херсон вернулся под контроль Украины.
Ранее по этому поводу официальное заявление выпустило киевское «Динамо».
При отходе из Херсона рашисты взорвали ТЭЦ, облэнерго, водоканал и Антоновский мост.
🇺🇦 Місто-герой Херсон сьогодні. Крок за кроком ми звільнимо всю Україну! 💙💛— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 11, 2022
Слава Україні! Слава нашим героям!#Україна #Херсон pic.twitter.com/vlN4t6NPFk
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