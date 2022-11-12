«11 ноября войдет в историю». Динамо – об освобождении Херсона

Киевское «Динамо» выпустило официальное заявление по поводу освобождения Херсона из-под российской оккупации:

«Дата 11 ноября 2022 года станет символической для всей Украины и войдет в историю нашей независимой страны.

После восьми месяцев оккупации, со слезами на глазах, жители Херсона с радостью встречают ВСУ. И нет ни одного неравнодушного человека в Украине, который не радуется сегодня за всю Херсонщину. Особой новостью является освобождение Херсона для защитника «Динамо» Александра Караваева, который родился и делал первые шаги в футболе в этом городе.

Верим, что удастся вернуть все города, залечить все раны, наказать террористов за все преступления, совершенные на нашей земле.

Вечная слава Героям, отдавшим свою жизнь, слава тем, кто продолжает бороться за независимость нашей родной Украины».