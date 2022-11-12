Вместо ЧМ. Италия объявила состав на два товарищеских матча

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини огласил состав на ноябрьские товарищеские матчи с Албанией и Австрией:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Эмполи»).

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), ЛеонЛеонардо Бонуччи («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Эмерсон («Вест Хэм Юнайтед»), Федерико Гатти («Ювентус»), Паскуале Маццокки («Салернитана»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Рафаэль Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Фабио Миретти («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Торино»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Вилфред Гнонто («Цюрих»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм Юнайтед»), Николо Дзаньоло («Рома»).

Отметим, что действующие чемпионы Европы не сыграют на ЧМ-2022 по футболу. Италия проиграла Северной Македонии в стыковых матчах.