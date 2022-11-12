Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Ниццей». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 89-й минуте лидер «Лиона» Александр Ляказетт реализовал 11-метровый и спас команду от поражения.

Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур

Лига 1. 12 ноября

«Лион» – «Ницца» – 1:1

Голы: Ляказетт, 89 (пен.) – Пепе, 38

Смотрите видеообзор матча: