Франция12 ноября 2022, 01:50 |
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Лион – Ницца – 1:1. Ляказетт вырвал ничью для хозяев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Лиги 1
12 ноября 2022, 01:50 |
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Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Ниццей». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 89-й минуте лидер «Лиона» Александр Ляказетт реализовал 11-метровый и спас команду от поражения.
Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур
Лига 1. 12 ноября
«Лион» – «Ницца» – 1:1
Голы: Ляказетт, 89 (пен.) – Пепе, 38
Смотрите видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Николя Пепе (Ницца).
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