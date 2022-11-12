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Чемпионат Франции
Лион
11.11.2022, FT 1 : 1
Ницца
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Франция
12 ноября 2022, 01:50 |
17
0

Лион – Ницца – 1:1. Ляказетт вырвал ничью для хозяев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Лиги 1

12 ноября 2022, 01:50 |
17
0
Лион – Ницца – 1:1. Ляказетт вырвал ничью для хозяев. Видео голов и обзор
Twitter

Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Ниццей». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 89-й минуте лидер «Лиона» Александр Ляказетт реализовал 11-метровый и спас команду от поражения.

Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур

Лига 1. 12 ноября

«Лион» – «Ницца» – 1:1

Голы: Ляказетт, 89 (пен.) – Пепе, 38

Смотрите видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Николя Пепе (Ницца).
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Лион Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1 Александр Ляказетт видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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