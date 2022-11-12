Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия М – Боруссия Д – 4:2. Огненное дерби. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
Боруссия М
11.11.2022, FT 4 : 2
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 ноября 2022, 01:25 |
62
0

Боруссия М – Боруссия Д – 4:2. Огненное дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Бундеслиги

12 ноября 2022, 01:25 |
62
0
Боруссия М – Боруссия Д – 4:2. Огненное дерби. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Боруссией» из Дортмунда. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Германии по футболу. 15-й тур

Бундеслига. 11 ноября

«Боруссия М» – «Боруссия Д» – 4:2

Голы: Хофманн, 4, Бенсебаини, 26, Тюрам, 30, Коне, 46 – Брандт, 19, Шлоттербек, 40

Смотрите видеообзор матча:

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Куадио Коне (Боруссия М).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Боруссия Д).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
По теме:
Лион – Ницца – 1:1. Ляказетт вырвал ничью для хозяев. Видео голов и обзор
Нидерланды – Украина – 77:96. Яркая игра Сидорова. Видеообзор матча
Дерби двух Боруссий. В матче с 6 голами Менхенгладбах обыграл Дортмунд
Боруссия Менхенгладбах Боруссия Дортмунд Боруссия М - Боруссия Д видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Другие виды | 11 ноября 2022, 17:18 4
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины

Елена Билосюк отказалась от борьбы

Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Футбол | 11 ноября 2022, 20:08 0
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера

Роберто Де Дзерби не прочь перетянуть за собой в Англию кого-то из бывших подопечных

Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Футбол | 11.11.2022, 22:39
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Футбол | 11.11.2022, 14:03
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября
Футбол | 12.11.2022, 00:10
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
11.11.2022, 12:23 13
Теннис
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
10.11.2022, 21:49 11
Футбол
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
10.11.2022, 10:15 22
Футбол
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
10.11.2022, 14:28 8
Футбол
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
11.11.2022, 07:00 5
Футбол
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
11.11.2022, 16:59 2
Бокс
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
11.11.2022, 12:45 1
Бокс
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
10.11.2022, 18:36
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности