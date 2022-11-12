Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Боруссией» из Дортмунда. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Германии по футболу. 15-й тур

Бундеслига. 11 ноября

«Боруссия М» – «Боруссия Д» – 4:2

Голы: Хофманн, 4, Бенсебаини, 26, Тюрам, 30, Коне, 46 – Брандт, 19, Шлоттербек, 40

Смотрите видеообзор матча: