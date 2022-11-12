11.11.2022, FT 4 : 2
Германия12 ноября 2022, 01:25 |
62
0
Боруссия М – Боруссия Д – 4:2. Огненное дерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Бундеслиги
12 ноября 2022, 01:25 |
62
0
Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Боруссией» из Дортмунда. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
Чемпионат Германии по футболу. 15-й тур
Бундеслига. 11 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д» – 4:2
Голы: Хофманн, 4, Бенсебаини, 26, Тюрам, 30, Коне, 46 – Брандт, 19, Шлоттербек, 40
Смотрите видеообзор матча:
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Куадио Коне (Боруссия М).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Боруссия Д).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
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