Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дерби двух Боруссий. В матче с 6 голами Менхенгладбах обыграл Дортмунд
Чемпионат Германии
Боруссия М
11.11.2022, FT 4 : 2
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
11 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 12 ноября 2022, 00:14
155
0

Дерби двух Боруссий. В матче с 6 голами Менхенгладбах обыграл Дортмунд

Дортмундцы потерпели второе поражение подряд перед паузой на матчи ЧМ

11 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 12 ноября 2022, 00:14
155
0
Дерби двух Боруссий. В матче с 6 голами Менхенгладбах обыграл Дортмунд
Боруссия М

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2).

На 4-й минуте Йонас Хофманн вывел хозяев вперед. Затем счет сравнял Юлиан Брандт. Ромен Бенсебаини и Маркус Тюрам забили у менхенгладбахцев (3:1), но Нико Шлоттербек сократил отставание. Во второй половине встречи окончательный счет установил Куадио Коне (4:2).

Дортмундцы потерпели 2-е поражение подряд перед паузой на чемпионат мира 2022.

Менхенгладбахская «Боруссия» (22 очка) поднялась в топ-7, а дортмундский клуб остался на 6-й позиции (25 очков).

Бундеслига. 15-й тур, 11 ноября

Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд – 4:2

Голы: Хофманн, 4, Бенсебаини, 26, Тюрам, 30, Коне, 46 – Брандт, 19, Шлоттербек, 40

По теме:
Бавария заключила новый контракт с голкипером Ульрайхом
Байер переиграл Кельн, РБ Лейпциг оказался сильнее Фрайбурга
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У нас очень хорошее сочетание качества и желания»
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Менхенгладбах Боруссия Дортмунд Боруссия М - Боруссия Д Юлиан Брандт Рами Бенсебаини Маркус Тюрам Йонас Хофманн Нико Шлоттербек Куадио Коне
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»
Война | 11 ноября 2022, 20:27 6
Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»

Украинский футболист – о бегстве орков из Херсона

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если бы не война, Шахтер мог бы выйти в 1/4 финала ЛЧ»
Футбол | 11 ноября 2022, 23:13 1
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если бы не война, Шахтер мог бы выйти в 1/4 финала ЛЧ»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если бы не война, Шахтер мог бы выйти в 1/4 финала ЛЧ»

Итальянец верил в успешность своего проекта в Украине

Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Футбол | 11.11.2022, 14:37
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Другие виды | 11.11.2022, 17:18
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Бокс | 11.11.2022, 16:59
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
10.11.2022, 18:49 43
Футбол
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:03
Футбол
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
10.11.2022, 10:15 22
Футбол
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
10.11.2022, 13:55 5
Война
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 13
Война
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
10.11.2022, 21:49 11
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
11.11.2022, 07:12
Другие виды
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
11.11.2022, 01:55 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности