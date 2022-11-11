Дерби двух Боруссий. В матче с 6 голами Менхенгладбах обыграл Дортмунд
Дортмундцы потерпели второе поражение подряд перед паузой на матчи ЧМ
В матче 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2).
На 4-й минуте Йонас Хофманн вывел хозяев вперед. Затем счет сравнял Юлиан Брандт. Ромен Бенсебаини и Маркус Тюрам забили у менхенгладбахцев (3:1), но Нико Шлоттербек сократил отставание. Во второй половине встречи окончательный счет установил Куадио Коне (4:2).
Дортмундцы потерпели 2-е поражение подряд перед паузой на чемпионат мира 2022.
Менхенгладбахская «Боруссия» (22 очка) поднялась в топ-7, а дортмундский клуб остался на 6-й позиции (25 очков).
Бундеслига. 15-й тур, 11 ноября
Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд – 4:2
Голы: Хофманн, 4, Бенсебаини, 26, Тюрам, 30, Коне, 46 – Брандт, 19, Шлоттербек, 40
Great game. Three points. Well played @borussia_en 👏👏👏 pic.twitter.com/Y7maAhLKrL— Andy Howarth (@AJ_Howarth) November 11, 2022
WE ARE BORUSSIA! 🖤🤍💚#BMGBVB 4-2 pic.twitter.com/qGojCdKHFT— Gladbach (@borussia_en) November 11, 2022
Full Time. pic.twitter.com/pQtxjdooMn— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 11, 2022
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