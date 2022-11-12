Появился претендент. Марсело Бьелса может вернуться в АПЛ
Аргентинским тренером интересуется «Борнмут»
«Борнмут» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Марсело Бьелсы. Руководство клуба на этой неделе провела в Лас-Вегасе встречу с новым владельцем Биллом Фоули.
На нем обсуждался вопрос поиска нового тренера, и Бьелсу поставили на первое место в списке приоритетов. В августе «Борнмут» уволил с поста главного тренера Скотта Паркера, и сейчас его обязанности временно исполняет Гари О’Нил.
Ранее Бьелса уже работал в АПЛ с «Лидсом», откуда был уволен в конце февраля текущего года.
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