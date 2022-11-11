Чемпионат мира11 ноября 2022, 23:41 | Обновлено 11 ноября 2022, 23:42
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Луис ЭНРИКЕ: «Я лучший тренер на Земле. Я в это верю»
Тренер сборной Испании – о мотивации своих подопечных
11 ноября 2022, 23:41 | Обновлено 11 ноября 2022, 23:42
404
0
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, как позиционирует себя перед своими подопечными:
«Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер на земле. Если я должен убедить своих игроков, то должен и сам верить. Нет лучшего тренера, чем я. Я знаю, что это неправда, но я в это верю. Сомнения? Никаких!».
Сегодня Энрике назвал состав сборной Испании на ЧМ-2022.
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