Луис ЭНРИКЕ: «Я лучший тренер на Земле. Я в это верю»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, как позиционирует себя перед своими подопечными:

«Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер на земле. Если я должен убедить своих игроков, то должен и сам верить. Нет лучшего тренера, чем я. Я знаю, что это неправда, но я в это верю. Сомнения? Никаких!».

Сегодня Энрике назвал состав сборной Испании на ЧМ-2022.