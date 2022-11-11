Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если бы не война, Шахтер мог бы выйти в 1/4 финала ЛЧ»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который в минувшем сезоне работал в УПЛ с «Шахтером», рассказал, что верил в выход с «горняками» как минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«В те дни [когда началась война] у меня была только одна навязчивая идея – помочь моим бразильским игрокам. Ты думаешь, что война далеко отсюда, она невозможна, но, побывав внутри, понимаешь, что это не так».

«Мне жаль, что идет война, жаль украинский народ, жаль мой опыт с этими игроками. Мы стали бы фантастической командой. Потенциал был бесконечен. Мы могли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», - отметил Де Дзерби.

По сообщениям английских СМИ, «Брайтон» в январе рассматривает возможность усиления команды тремя футболистами «Шахтера» - Николаем Матвиенко, Лассиной Траоре и Тете, который сейчас на правах аренды выступает за «Лион».