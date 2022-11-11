ITF11 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 22:47
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Марта Костюк – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
11 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 22:47
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12 ноября в Токио продолжится матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.
В третьем матче на корты выйдут лидеры команд Марта Костюк (№70 WTA) и Моюка Учидзима (№105 WTA). Встреча начнется в 06:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее девушки между собой не играли.
После первого игрового дня украинки ведут 2:0, для общей победы нужно выиграть еще одну встречу.
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