Марта Костюк – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября в Токио продолжится матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.

В третьем матче на корты выйдут лидеры команд Марта Костюк (№70 WTA) и Моюка Учидзима (№105 WTA). Встреча начнется в 06:00 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

После первого игрового дня украинки ведут 2:0, для общей победы нужно выиграть еще одну встречу.