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ITF
11 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 22:47
307
0

Марта Костюк – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

11 ноября 2022, 22:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 22:47
307
0
Марта Костюк – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арата Ямаока TENNIS Club. Моюка Учидзима и Марта Костюк

12 ноября в Токио продолжится матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.

В третьем матче на корты выйдут лидеры команд Марта Костюк (№70 WTA) и Моюка Учидзима (№105 WTA). Встреча начнется в 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

После первого игрового дня украинки ведут 2:0, для общей победы нужно выиграть еще одну встречу.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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