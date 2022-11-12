В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Ингулец».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 15:00.

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«Металлист 1925» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Ингулец»

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports»