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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 12 ноября 2022, 21:51
86
0

Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября в 15.00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

12 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 12 ноября 2022, 21:51
86
0
Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Ингулец».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Ингулец»

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports»

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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