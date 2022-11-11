Владислав ДУБИНЧАК: «Динамо некуда отступать, нельзя терять очки»
Защитник «Динамо» — о победе над «Александрией»
Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак прокомментировал победу 3:1 над «Александрией» в 12-м туре УПЛ:
— Можно ли сказать, что «Динамо» уже выходит из кризиса?
— Я надеюсь, да. Мы все надеемся на это, пытаемся выйти из кризиса и играть лучше, выигрывать матчи, потому что нам это очень нужно. Нам некуда отступать, нельзя терять очки.
— Что стало решающим в этой игре, которая, в принципе, была равной?
— «Александрия» – хорошая команда, и они довольно хорошо играли эту игру. Обе команды действовали открыто, это украшает украинский футбол. Думаю, решающим стало то, что мы выдержали натиск «Александрии» и забили второй мяч.
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