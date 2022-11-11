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  4. Владислав ДУБИНЧАК: «Динамо некуда отступать, нельзя терять очки»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 22:04 |
194
0

Владислав ДУБИНЧАК: «Динамо некуда отступать, нельзя терять очки»

Защитник «Динамо» — о победе над «Александрией»

11 ноября 2022, 22:04 |
194
0
Владислав ДУБИНЧАК: «Динамо некуда отступать, нельзя терять очки»
ФК Динамо Киев. Владисав Дубинчак

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак прокомментировал победу 3:1 над «Александрией» в 12-м туре УПЛ:

— Можно ли сказать, что «Динамо» уже выходит из кризиса?
— Я надеюсь, да. Мы все надеемся на это, пытаемся выйти из кризиса и играть лучше, выигрывать матчи, потому что нам это очень нужно. Нам некуда отступать, нельзя терять очки.

— Что стало решающим в этой игре, которая, в принципе, была равной?
— «Александрия» – хорошая команда, и они довольно хорошо играли эту игру. Обе команды действовали открыто, это украшает украинский футбол. Думаю, решающим стало то, что мы выдержали натиск «Александрии» и забили второй мяч.

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Владислав Дубинчак Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия Украинская Премьер-лига
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Источник Динамо Киев от Шурика
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