Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ингулец
В Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Киева Владимир Новохатний. Начало встречи в 15:00.
«Металлист 1925» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец», за которой следите здесь.
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