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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 04:10 | Обновлено 13 ноября 2022, 05:42
202
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ингулец

В Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

13 ноября 2022, 04:10 | Обновлено 13 ноября 2022, 05:42
202
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ингулец
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Киева Владимир Новохатний. Начало встречи в 15:00.

«Металлист 1925» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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