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  4. Гави стал рекордсменом сборной Испании на чемпионатах мира
Чемпионат мира
11 ноября 2022, 21:31 |
282
0

Гави стал рекордсменом сборной Испании на чемпионатах мира

Хавбек попал в заявку команды всего в 18-летнм возрасте

11 ноября 2022, 21:31 |
282
0
Гави стал рекордсменом сборной Испании на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Сегодня сборная Испании объявила заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В нее вошел полузащитник «Барселоны» Гави.

Это позволило ему стать самым молодым игроком в истории сборной Испании, который попадал в заявку на чемпионат мира. В августе Гави исполнилось 18 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу. В 2006 году он вошел в заявку Испании на чемпионат мира в Германии в 19-летнем возрасте.

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Источник Marca
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