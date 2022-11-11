Гави стал рекордсменом сборной Испании на чемпионатах мира

Сегодня сборная Испании объявила заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В нее вошел полузащитник «Барселоны» Гави.

Это позволило ему стать самым молодым игроком в истории сборной Испании, который попадал в заявку на чемпионат мира. В августе Гави исполнилось 18 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу. В 2006 году он вошел в заявку Испании на чемпионат мира в Германии в 19-летнем возрасте.