Чемпионат мира11 ноября 2022, 21:31 |
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Гави стал рекордсменом сборной Испании на чемпионатах мира
Хавбек попал в заявку команды всего в 18-летнм возрасте
11 ноября 2022, 21:31 |
282
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Сегодня сборная Испании объявила заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В нее вошел полузащитник «Барселоны» Гави.
Это позволило ему стать самым молодым игроком в истории сборной Испании, который попадал в заявку на чемпионат мира. В августе Гави исполнилось 18 лет.
Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу. В 2006 году он вошел в заявку Испании на чемпионат мира в Германии в 19-летнем возрасте.
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