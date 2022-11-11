ITF11 ноября 2022, 22:27 |
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Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известны составы полуфиналов
В пятницу пробиться в плей-офф удалось командам Швейцарии и Чехии
11 ноября 2022, 22:27 |
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Завершилась групповая стадия Финала Кубка Билли Джин Кинг.
По ее итогам стали известны все четыре команды-полуфиналистки, которые на выходных разыграют титул в Глазго.
Состав полуфиналов
Швейцария – Чехия
Австралия – Великобритания
Отметим, что полуфиналы состоятся 12 ноября, финал – 13-го.
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