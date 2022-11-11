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ITF
11 ноября 2022, 22:27 |
298
0

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известны составы полуфиналов

В пятницу пробиться в плей-офф удалось командам Швейцарии и Чехии

11 ноября 2022, 22:27 |
298
0
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известны составы полуфиналов
Billie Jean King Cup. Лейла Фернандес и Белинда Бенчич

Завершилась групповая стадия Финала Кубка Билли Джин Кинг.

По ее итогам стали известны все четыре команды-полуфиналистки, которые на выходных разыграют титул в Глазго.

Состав полуфиналов

Швейцария – Чехия
Австралия – Великобритания

Отметим, что полуфиналы состоятся 12 ноября, финал – 13-го.

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

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Источник Sport.ua
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