Финал Кубка Билли Джин Кинг. Известны составы полуфиналов

Завершилась групповая стадия Финала Кубка Билли Джин Кинг.

По ее итогам стали известны все четыре команды-полуфиналистки, которые на выходных разыграют титул в Глазго.

Состав полуфиналов

Швейцария – Чехия

Австралия – Великобритания

Отметим, что полуфиналы состоятся 12 ноября, финал – 13-го.

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты