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Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 18:48 | Обновлено 11 ноября 2022, 18:58
283
0

Утверждены даты и время начала матчей 15-го тура УПЛ

Поединки будут проводиться 4 дня

11 ноября 2022, 18:48 | Обновлено 11 ноября 2022, 18:58
283
0
Утверждены даты и время начала матчей 15-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 15-го тура в высшем национальном дивизионе.

Старт 15-му туру УПЛ даст матч «Шахтер» – «Ворскла». Он состоится 23 ноября (среда), начало – в 14:00 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур

23 ноября (среда)

14:00. «Шахтер» – «Ворскла»

25 ноября (пятница)

13:00. «Черноморец» – «Металлист»

26 ноября (суббота)

13:00. «Ингулец» – «Верес»

14:00. «Динамо» – «Металлист 1925»

27 ноября (воскресенье)

13:00. «Львов» – «Колос»

14:00. «Заря» – «Минай»

28 ноября (понедельник)

13:00. «Александрия» – «Движение»

14:00. «Кривбасс» – «Днепр-1»

Ранее стало известно, что изменено время начала матча 13-го тура УПЛ «Динамо» – «Колос».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник УПЛ
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