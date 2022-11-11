Утверждены даты и время начала матчей 15-го тура УПЛ
Поединки будут проводиться 4 дня
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 15-го тура в высшем национальном дивизионе.
Старт 15-му туру УПЛ даст матч «Шахтер» – «Ворскла». Он состоится 23 ноября (среда), начало – в 14:00 по киевскому времени.
Украинская Премьер-лига. 15-й тур
23 ноября (среда)
14:00. «Шахтер» – «Ворскла»
25 ноября (пятница)
13:00. «Черноморец» – «Металлист»
26 ноября (суббота)
13:00. «Ингулец» – «Верес»
14:00. «Динамо» – «Металлист 1925»
27 ноября (воскресенье)
13:00. «Львов» – «Колос»
14:00. «Заря» – «Минай»
28 ноября (понедельник)
13:00. «Александрия» – «Движение»
14:00. «Кривбасс» – «Днепр-1»
Ранее стало известно, что изменено время начала матча 13-го тура УПЛ «Динамо» – «Колос».
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