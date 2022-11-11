Утверждены даты и время начала матчей 15-го тура УПЛ

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 15-го тура в высшем национальном дивизионе.

Старт 15-му туру УПЛ даст матч «Шахтер» – «Ворскла». Он состоится 23 ноября (среда), начало – в 14:00 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур

23 ноября (среда)

14:00. «Шахтер» – «Ворскла»

25 ноября (пятница)

13:00. «Черноморец» – «Металлист»

26 ноября (суббота)

13:00. «Ингулец» – «Верес»

14:00. «Динамо» – «Металлист 1925»

27 ноября (воскресенье)

13:00. «Львов» – «Колос»

14:00. «Заря» – «Минай»

28 ноября (понедельник)

13:00. «Александрия» – «Движение»

14:00. «Кривбасс» – «Днепр-1»

Ранее стало известно, что изменено время начала матча 13-го тура УПЛ «Динамо» – «Колос».