Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос

Матч 13-го тура УПЛ «Динамо» – «Колос» состоится на 2 часа раньше запланированного.

Новое время начала игры – 15:00, изначально планировалось, что команды начнут в 17:00.

Встреча состоится в воскресенье, 13 ноября, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Отметим, что в этого игровой день в 15:00 также начнется матч «Шахтер» – «Заря», которую примет «Арена Львов» и встреча «Металлист 1925» – «Ингулец».