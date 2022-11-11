Украина. Премьер лига11 ноября 2022, 13:45 |
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Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос
Встреча начнется в 15:00
11 ноября 2022, 13:45 |
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Матч 13-го тура УПЛ «Динамо» – «Колос» состоится на 2 часа раньше запланированного.
Новое время начала игры – 15:00, изначально планировалось, что команды начнут в 17:00.
Встреча состоится в воскресенье, 13 ноября, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
Отметим, что в этого игровой день в 15:00 также начнется матч «Шахтер» – «Заря», которую примет «Арена Львов» и встреча «Металлист 1925» – «Ингулец».
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