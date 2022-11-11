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Германия
11 ноября 2022, 18:29 | Обновлено 11 ноября 2022, 18:36
142
0

Бавария заключила новый контракт с голкипером Ульрайхом

Мюнхенцы рассчитывают на вратаря

11 ноября 2022, 18:29 | Обновлено 11 ноября 2022, 18:36
142
0
Бавария заключила новый контракт с голкипером Ульрайхом
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Ульрайх

Голкипер Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенской «Баварией». Новое соглашение опытного стража ворот рассчитано до 2024 года.

34-летний Ульрайх защищает цвета клуба из Мюнхена с 2015 года.

В сезон-2020/2021 Свен Ульрайх выступал за «Гамбург» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Ульрайх отыграл за «Баварию» во всех турнирах в 8 матчах, пропустил 6 голов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» надеется переподписать голкипера Александера Нюбеля.

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Источник ФК Бавария
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