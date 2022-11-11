Бавария заключила новый контракт с голкипером Ульрайхом

Голкипер Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенской «Баварией». Новое соглашение опытного стража ворот рассчитано до 2024 года.

34-летний Ульрайх защищает цвета клуба из Мюнхена с 2015 года.

В сезон-2020/2021 Свен Ульрайх выступал за «Гамбург» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Ульрайх отыграл за «Баварию» во всех турнирах в 8 матчах, пропустил 6 голов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» надеется переподписать голкипера Александера Нюбеля.