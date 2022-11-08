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Германия
08 ноября 2022, 17:14 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:31
263
0

Бавария рассчитывает переподписать Нюбеля. У голкипера есть условие

Мюнхенцы хотят вернуть в команду вратаря

08 ноября 2022, 17:14 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:31
263
0
Бавария рассчитывает переподписать Нюбеля. У голкипера есть условие
ФК Монако. Александер Нюбель

Мюнхенская «Бавария» хочет заключить новый контракт с голкипером Александером Нюбелем. В клубе намерены продлить действующее соглашение с вратарем до 2025 года или больше.

Сообщается, что 26-летний Нюбель, выступающий сейчас на правах аренды за «Монако», готов вернуться в «Баварию», но при условии, что с 2024 года он станет основным вратарем команды.

«Монако», в свою очередь, хочет сохранить голкипера у себя. Кроме того, Нюбелем интересуются несколько клубов из Англии.

В текущем сезоне Нюбель провел за «Монако» во всех турнирах 14 матчей, в шести из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

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Источник Sport Bild
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