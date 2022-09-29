Александер НЮБЕЛЬ: «Возвращение в Баварию? Нет смысла, там Нойер»
Голкипер «Монако» - о своем будущем
Вратарь «Баварии» Александер Нюбель, который сейчас выступает на правах аренды в «Монако», заявил, что пока что возвращаться в мюнхенский клуб смысла нет:
«Игровое время – это, безусловно, самое важное. Если Мануэль Нойер все еще находится в «Баварии», и у него контракт до 2024 года. У меня контракт с «Баварией», но думаю, что для них нет смысла иметь в команде одновременно меня и Мануэля».
Нынешний сезон уже второй, который Нюбель проводит в аренде в «Монако». В «Баварию» 25-летний вратарь перешел летом 2020 года.
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