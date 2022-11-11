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Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:56
206
0

Арбитр Виталий Романов своеобразно отметил юбилей

Арбитр из Днепра 4-й раз удалил сразу трех игроков в матче

11 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:56
206
0
Арбитр Виталий Романов своеобразно отметил юбилей
УПЛ. Виталий Романов

Матч «Кривбасс» – «Ворскла» (1:0) стал 120-м для арбитра из Днепра Виталия Романова в чемпионатах Украины. И, надо сказать, юбилей он отметил своеобразно, удалив сразу трех игроков - двоих полтавчан и одного криворожца.

Причем сделал это уже рекордный четвертый раз. 24 ноября 2013 года Романов дал две красные карточки хозяевам и одну гостям в поединке «Таврии» и «Волыни» (2:2). А 25 июля 2015-го и 2 декабря 2017-го повторил те же санкции в матчах соответственно «Динамо» – «Олимпик» (2:0) и «Черноморец» – «Заря» (1:1).

К слову, в УПЛ Романов произвел 61-е удаление, уступая по этому показателю только Виталию Годуляну. При этом он показал больше, чем кто-либо, красных карточек игрокам хозяев – 32.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ

Арбитр

Всего

Хозяева

Гости

1.

Виталий ГОДУЛЯН

69

24

45

2.

Виталий РОМАНОВ

61

32

29

3.

Евгений АРАНОВСКИЙ

60

25

35

4.

Сергей БОЙКО

50

23

27

5.

Игорь ИЩЕНКО

48

21

27

6.

Василий МЕЛЬНИЧУК

44

16

28

7.

Игорь ЯРМЕНЧУК

40

11

29

8.

Виктор ШВЕЦОВ

38

16

22

9.

Сергей ШЕБЕК

37

11

26

10.

Анатолий ЖОСАН

36

16

20

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Источник Sport.ua
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