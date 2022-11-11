Арбитр Виталий Романов своеобразно отметил юбилей
Арбитр из Днепра 4-й раз удалил сразу трех игроков в матче
Матч «Кривбасс» – «Ворскла» (1:0) стал 120-м для арбитра из Днепра Виталия Романова в чемпионатах Украины. И, надо сказать, юбилей он отметил своеобразно, удалив сразу трех игроков - двоих полтавчан и одного криворожца.
Причем сделал это уже рекордный четвертый раз. 24 ноября 2013 года Романов дал две красные карточки хозяевам и одну гостям в поединке «Таврии» и «Волыни» (2:2). А 25 июля 2015-го и 2 декабря 2017-го повторил те же санкции в матчах соответственно «Динамо» – «Олимпик» (2:0) и «Черноморец» – «Заря» (1:1).
К слову, в УПЛ Романов произвел 61-е удаление, уступая по этому показателю только Виталию Годуляну. При этом он показал больше, чем кто-либо, красных карточек игрокам хозяев – 32.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ
|
|
Арбитр
|
Всего
|
Хозяева
|
Гости
|
1.
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
69
|
24
|
45
|
2.
|
Виталий РОМАНОВ
|
61
|
32
|
29
|
3.
|
Евгений АРАНОВСКИЙ
|
60
|
25
|
35
|
4.
|
Сергей БОЙКО
|
50
|
23
|
27
|
5.
|
Игорь ИЩЕНКО
|
48
|
21
|
27
|
6.
|
Василий МЕЛЬНИЧУК
|
44
|
16
|
28
|
7.
|
Игорь ЯРМЕНЧУК
|
40
|
11
|
29
|
8.
|
Виктор ШВЕЦОВ
|
38
|
16
|
22
|
9.
|
Сергей ШЕБЕК
|
37
|
11
|
26
|
10.
|
Анатолий ЖОСАН
|
36
|
16
|
20
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