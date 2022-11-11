Арбитр Виталий Романов своеобразно отметил юбилей

Матч «Кривбасс» – «Ворскла» (1:0) стал 120-м для арбитра из Днепра Виталия Романова в чемпионатах Украины. И, надо сказать, юбилей он отметил своеобразно, удалив сразу трех игроков - двоих полтавчан и одного криворожца.

Причем сделал это уже рекордный четвертый раз. 24 ноября 2013 года Романов дал две красные карточки хозяевам и одну гостям в поединке «Таврии» и «Волыни» (2:2). А 25 июля 2015-го и 2 декабря 2017-го повторил те же санкции в матчах соответственно «Динамо» – «Олимпик» (2:0) и «Черноморец» – «Заря» (1:1).

К слову, в УПЛ Романов произвел 61-е удаление, уступая по этому показателю только Виталию Годуляну. При этом он показал больше, чем кто-либо, красных карточек игрокам хозяев – 32.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ