Лучше Гвардиолы и Артеты. Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Лучшим тренером чемпионата Англии по итогам октября стал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. «Сороки» в октябре под руководством 44-летнего Хау одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

В опросе на лучшего тренера месяца Эдди Хау опередил менеджера лондонского «Арсенала» Микеля Артету и возглавляющего «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

«Ньюкасл» в таблице АПЛ занимает третье место.

Ранее стал известен лучший игрок английской Премьер-лиги по итогам октября.