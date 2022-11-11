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Англия
11 ноября 2022, 16:56 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:59
627
1

Лучше Гвардиолы и Артеты. Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Признания удостоен наставник «Ньюкасла»

11 ноября 2022, 16:56 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:59
627
1
Лучше Гвардиолы и Артеты. Назван лучший тренер АПЛ в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Лучшим тренером чемпионата Англии по итогам октября стал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. «Сороки» в октябре под руководством 44-летнего Хау одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

В опросе на лучшего тренера месяца Эдди Хау опередил менеджера лондонского «Арсенала» Микеля Артету и возглавляющего «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

«Ньюкасл» в таблице АПЛ занимает третье место.

Ранее стал известен лучший игрок английской Премьер-лиги по итогам октября.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Пеп Гвардиола Микель Артета Эдди Хау
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Источник Premier League
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Тарас Чубак
щось він постарів сильно
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