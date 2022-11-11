Англия11 ноября 2022, 16:56 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:59
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Лучше Гвардиолы и Артеты. Назван лучший тренер АПЛ в октябре
Признания удостоен наставник «Ньюкасла»
11 ноября 2022, 16:56 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:59
627
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Лучшим тренером чемпионата Англии по итогам октября стал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. «Сороки» в октябре под руководством 44-летнего Хау одержали пять побед и один раз сыграли вничью.
В опросе на лучшего тренера месяца Эдди Хау опередил менеджера лондонского «Арсенала» Микеля Артету и возглавляющего «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
«Ньюкасл» в таблице АПЛ занимает третье место.
Ранее стал известен лучший игрок английской Премьер-лиги по итогам октября.
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