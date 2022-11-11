Довбик получил признание по итогам 12-го тура УПЛ

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик назван лучшим футболистом 12-го тура украинской Премьер-лиги.

25-летний форвард получил награду по результатам голосования экспертного совета УПЛ. В его состав, как известно, входят Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Артем Довбик в матче с «Колосом» (3:1) стал автором хет-триком.

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 1 место, имея в активе 31 очко после 11 игр. Вторым идет «Шахтер», у которого 26 пунктов после 10 встреч.