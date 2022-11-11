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  4. Довбик получил признание по итогам 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 16:36 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:39
173
0

Довбик получил признание по итогам 12-го тура УПЛ

Форвард стал лучшим

11 ноября 2022, 16:36 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:39
173
0
Довбик получил признание по итогам 12-го тура УПЛ
СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик назван лучшим футболистом 12-го тура украинской Премьер-лиги.

25-летний форвард получил награду по результатам голосования экспертного совета УПЛ. В его состав, как известно, входят Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Артем Довбик в матче с «Колосом» (3:1) стал автором хет-триком.

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 1 место, имея в активе 31 очко после 11 игр. Вторым идет «Шахтер», у которого 26 пунктов после 10 встреч.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Довбик Днепр-1 Колос - Днепр-1
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Источник УПЛ
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