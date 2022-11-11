Марта КОСТЮК: «Довольна тем, как сыграла на важных мячах»

Лидер сборной Украины Марта Костюк прокомментировала победу над вторым номером японок Мисаки Дои в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

«Я такой человек, что редко довольна тем, как я играю, но сегодня, думаю, я справилась неплохо. Да, конечно, я нервничала больше, чем мне хотелось. Я очень критично отношусь к тому, как я играю. Конечно, когда играешь за страну, чувствуешь немного больше давления. Тем более, что я давно не играла матчи, отдыхала и 2 недели ракетку в руки не брала.

Но вот после матча я успокоилась и, в принципе, довольна своим выступлением. Всегда можно отыграть лучше, но иногда похвалить себя тоже нужно. Вот чем я действительно довольна, так это тем, как я сыграла на важных мячах. Вот этому я очень рада», – сказала Костюк.

Завтра Марта сыграет против первого номера сборной Японии Моюки Учидзимы.