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Англия
11 ноября 2022, 11:23 | Обновлено 11 ноября 2022, 11:29
146
0

Рэшфорд стал лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед в Кубке лиги

25-летний форвард переписал историю клуба

11 ноября 2022, 11:23 | Обновлено 11 ноября 2022, 11:29
146
0
Рэшфорд стал лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» со счетом 4:2.

Автором одного из голов в составе «красных дьяволов» стал нападающий Маркус Рэшфорд.

Для 25-летнего англичанина гол стал 9-м в розыгрышах Кубка лиги, что позволило Рэшфорду стать лучшим бомбардиром клуба в данном турнире.

До вчерашнего вечера Рэшфорд делил рекорд с Райаном Гиггзом (8). По 7 мячей в Кубке лиги за МЮ забивали Уле Гуннар Сульшер, Пол Скоулз и Луи Саа.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу
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Источник Sport.ua
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