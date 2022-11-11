Англия11 ноября 2022, 11:23 | Обновлено 11 ноября 2022, 11:29
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Рэшфорд стал лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
25-летний форвард переписал историю клуба
11 ноября 2022, 11:23 | Обновлено 11 ноября 2022, 11:29
146
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» со счетом 4:2.
Автором одного из голов в составе «красных дьяволов» стал нападающий Маркус Рэшфорд.
Для 25-летнего англичанина гол стал 9-м в розыгрышах Кубка лиги, что позволило Рэшфорду стать лучшим бомбардиром клуба в данном турнире.
До вчерашнего вечера Рэшфорд делил рекорд с Райаном Гиггзом (8). По 7 мячей в Кубке лиги за МЮ забивали Уле Гуннар Сульшер, Пол Скоулз и Луи Саа.
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