ХОЛАНД: «Возможно, стал бы англичанином, если бы мой отец играл там дольше»

Звездный форвард английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что мог бы играть за сборную Англии, а не Норвегии:

«Играть за Норвегию это удовольствие, моменты гордости. Я жил в Англии три с половиной или четыре года, а в Норвегии я жил гораздо дольше. Так что выбор в пользу Норвегии был для меня естественным.



Не знаю, как бы все сложилось, если бы мой папа играл в Англии более долгое время. Возможно, тогда я бы стал англичанином! Но я норвежец, и я горжусь этим».

Отметим, что Эрлинг родился в Лидсе. На счету 22-летнего футболиста 21 гол в 23 матчах за сборную Норвегии.

Ранее Эрлинг вышел в лидеры гонки бомбардиров Европы.