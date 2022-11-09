Золотая бутса 2022/23. Холанд вышел в лидеры гонки бомбардиров Европы

В Европе продолжаются национальные чемпионаты, и немного изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является норвежец Эрлинг Холанд, который уже забил 18 голов в АПЛ за «Манчестер Сити» (36 очков).

Второе место занимает Амаль Пеллегрино, который провел за «Буде-Глимт» 24 гола (36 очков). Чемпионат Норвегии близок к финишу (осталось провести последний тур), поскольку проводится по системе весна-осень.

На третье место вышел Роберт Левандовски, форвард «Барселоны» (13 голов, 26 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2022/23. Положение на 09.11.2022