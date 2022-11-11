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Италия
11 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 11 ноября 2022, 11:06
141
0

Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore

Украинец сделал ассист в матче с «Лечче»

11 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 11 ноября 2022, 11:06
141
0
Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в сборную 14-го тура Серии А по версии статистического портала SofaScore.

В поединке с «Лечче» (1:2) Малиновский провел на поле 80 минут и отличился ассистом. Руслан получил оценку 8,2.

Полная сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Марк Карнезекки («Кремонезе»);

Защитники: Итан Ампаду («Специя»); Фикайо Томори («Милан»), Рикардо Родригес («Торино»);

Полузащитники: Ирвинг Лосано («Наполи»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Федерико Димарко («Интер»):

Нападающие: Руслан Малиновский («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Эдин Джеко («Интер»).

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Руслан Малиновский Лечче Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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