Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore

29-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в сборную 14-го тура Серии А по версии статистического портала SofaScore.

В поединке с «Лечче» (1:2) Малиновский провел на поле 80 минут и отличился ассистом. Руслан получил оценку 8,2.

Полная сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Марк Карнезекки («Кремонезе»);

Защитники: Итан Ампаду («Специя»); Фикайо Томори («Милан»), Рикардо Родригес («Торино»);

Полузащитники: Ирвинг Лосано («Наполи»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Федерико Димарко («Интер»):

Нападающие: Руслан Малиновский («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Эдин Джеко («Интер»).