Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore
Украинец сделал ассист в матче с «Лечче»
29-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в сборную 14-го тура Серии А по версии статистического портала SofaScore.
В поединке с «Лечче» (1:2) Малиновский провел на поле 80 минут и отличился ассистом. Руслан получил оценку 8,2.
Полная сборная тура выглядит следующим образом:
Вратарь: Марк Карнезекки («Кремонезе»);
Защитники: Итан Ампаду («Специя»); Фикайо Томори («Милан»), Рикардо Родригес («Торино»);
Полузащитники: Ирвинг Лосано («Наполи»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Федерико Димарко («Интер»):
Нападающие: Руслан Малиновский («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Эдин Джеко («Интер»).
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