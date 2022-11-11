Японцы пригласили украинских беженцев на теннисный матч со сборной Украины

11-12 ноября состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

Федерация тенниса Японии посодействовала, чтобы на трибуны пришли те, кто был вынужден свои дома в Украине из-за российской агрессии.



На сайте японской федерации говорится, что в общей сложности было приглашено более 600 человек, среди которых украинские дети, проживающие в регионе Канто, а также беженцы из Украины. Также JTA пожертвует украинской теннисной федерации часть средств, собранную от продажи билетов на матч Япония – Украина.

Отметим, что в противостоянии сборных Японии и Украины уже был сыгран первый матч. Марта Костюк в двух напряженных сетах обыграла Мисаки Дои.