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  4. Японцы пригласили украинских беженцев на теннисный матч со сборной Украины
WTA
11 ноября 2022, 10:51 |
106
0

Японцы пригласили украинских беженцев на теннисный матч со сборной Украины

Красивый поступок

11 ноября 2022, 10:51 |
106
0
Японцы пригласили украинских беженцев на теннисный матч со сборной Украины
БТУ

11-12 ноября состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

Федерация тенниса Японии посодействовала, чтобы на трибуны пришли те, кто был вынужден свои дома в Украине из-за российской агрессии.

На сайте японской федерации говорится, что в общей сложности было приглашено более 600 человек, среди которых украинские дети, проживающие в регионе Канто, а также беженцы из Украины. Также JTA пожертвует украинской теннисной федерации часть средств, собранную от продажи билетов на матч Япония – Украина.

Отметим, что в противостоянии сборных Японии и Украины уже был сыгран первый матч. Марта Костюк в двух напряженных сетах обыграла Мисаки Дои.

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Кубок Билли Джин Кинг Япония - Украина женская сборная Украины по теннису женская сборная Японии по теннису болельщики
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Источник Большой теннис Украины
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