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Чемпионат Украины
Ворскла
13.11.2022 13:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:52
141
0

Ворскла – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября в 13:00 поединок 13-го тура чемпионата УПЛ

11 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:52
141
0
Ворскла – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ворскла» примет «Днепр-1».

Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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