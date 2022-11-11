Украина. Премьер лига11 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:52
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Ворскла – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 ноября в 13:00 поединок 13-го тура чемпионата УПЛ
11 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:52
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В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ворскла» примет «Днепр-1».
Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Днепр-1».
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