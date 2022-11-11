Катарина Завацкая – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 ноября в Токио проходит матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.

Во втором матче на корты выйдут Катарина Завацкая (№339 WTA) и Моюка Учидзима (№105 WTA). Встреча начнется в 10:35 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

Отметим, что после первой встречи украинки ведут 1:0.

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