ITF11 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:35
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Катарина Завацкая – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
11 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:35
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11 ноября в Токио проходит матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.
Во втором матче на корты выйдут Катарина Завацкая (№339 WTA) и Моюка Учидзима (№105 WTA). Встреча начнется в 10:35 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее девушки между собой не играли.
Отметим, что после первой встречи украинки ведут 1:0.
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