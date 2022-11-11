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Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:52
356
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Днепр-1

В Минае состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги

11 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:52
356
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Днепр-1
СК Днепр-1

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ворскла» примет «Днепр-1».

Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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