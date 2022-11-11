ФИФА запретила Дании надпись «Права человека для всех» на футболках

Международная федерация футбола ФИФА перед стартом чемпионата мира запретила сборной Дании носить тренировочные футболки с надписью, которая критикует ситуацию с правами человека в Катаре.

Об этом сообщил президент Датского футбольного союза (DBU) Якоб Йенсен. На тренировочных футболках сборной Дании должно было быть написано «Права человека для всех» на датском языке.

«Сегодня мы получили сообщение от ФИФА, что тренировочные футболки, в которых, как мы думали, должны тренироваться наши игроки, были отклонены по техническим причинам. Мы сожалеем об этом. Считаем, что послание «Права человека для всех» является универсальным и не относится к политическим призывам».

Отметим, что чемпионат мира начнется 20 ноября. Сборная Дании сыграет в группе D с командами Франции, Австралии и Туниса. Ранее сборная Дании по футболу объявила заявку на ЧМ-2022.