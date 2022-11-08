И Эриксен с ними. Дания назвала 21 футболиста для участия в ЧМ-2022

Федерация футбола Дании объявила часть заявки национальной сборной на поединки предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре. Наставник датской команды Каспер Юльманн определился пока с 21 игроком, среди которых нашлось место хавбеку «Манчестер Юнайтед» Кристиану Эриксену, пережившему летом 2021 года остановку сердца.

Еще пять исполнителей должны добавиться в список Юльманна до конца этой неделе.

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Оливер Кристенсен («Герта»)

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Йоаким Меле («Аталанта»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Расмус Кристенсен («Лидс»), Йенс Ларсен («Трабзонспор»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Даниэль Васс («Брондбю»)

Полузащитник: Томас Дилэйни («Севилья»), Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»)

Нападающие: Андреас Ольсен («Брюгге»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брэйтуэйт («Еспаньол»), Каспер Дольберг («Севилья»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Йонас Винд («Вольфсбург»)

Напомним, сборная Дании в группе ЧМ-2022 сыграет против команд Франции, Туниса и Австралии.

Ранее свою заявку на чемпионат мира огласила сборная Бразилии.