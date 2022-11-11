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WTA
11 ноября 2022, 08:10 | Обновлено 11 ноября 2022, 08:30
79
0

Марта КОСТЮК: «Мы разобрали игру соперниц и готовы к борьбе»

Лидер национальной сборной прокомментировала предстоящее противостояние с командой Японии

11 ноября 2022, 08:10 | Обновлено 11 ноября 2022, 08:30
79
0
Марта КОСТЮК: «Мы разобрали игру соперниц и готовы к борьбе»
БТУ. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала предстоящий матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины:

«Состояние здоровья у меня нормальное, я немного отдохнула, набралась сил. Несколько сложнее с адаптацией, когда разница во времени несколько часов вперед, а не назад, но мы все готовы. Надеюсь, что мое здоровье не подведет.

Мы не играем дома, сборная Японии – сильная команда, так что я не думаю, что это будет легкая встреча. Поэтому нужно будет, чтобы где-то нам повезло. Мы настроены серьезно, я верю в себя, верю в команду. В любом случае, я хочу, чтобы зрители увидели самый лучший теннис. Мы уже разобрали игру соперниц и готовы к борьбе. У нас хорошая атмосфера в команде. Что действительно заметно, так это, что у нас маленькая делегация, а их – человек 20. Ощущается контраст, что они у себя дома. Раньше нам на тренировках приходилось договариваться, чтобы все успели подготовиться, а здесь нас только трое и иногда даже наш капитан становится поиграть.

Игровые условия здесь очень интересные. Это большой стадион, где проходил Олимпийский турнир. К освещению нужно немного привыкнуть, оно несколько необычное. Покрытие очень жесткое, действительно похоже на асфальт, при таких ударах, как свечка, например, мяч просто останавливается. Надо было немного привыкнуть. Я не рассчитываю на то, подходят ли эти условия мне лучше или нет, настраиваюсь на то, чтобы показать максимум своих возможностей. Здесь очень красивый корт, один из самых красивых на которых я играла. Когда такая красивая площадка, всегда хочется, чтобы было много зрителей, чтобы была прекрасная атмосфера.

Трудно ли сейчас продолжать играть? Мы больше переживаем за молодое поколение украинских игроков в Украине, об их будущем, чем о своем психологическом состоянии. Я хотела бы им помочь, насколько я смогу это сделать. Для меня это тоже моя собственная миссия».

Отметим, что сегодня, 11 ноября, Марта откроет противостояние Японии и Украины матчем против Мисаки Дои.

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Источник Большой теннис Украины
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