WTA10 ноября 2022, 23:28 | Обновлено 10 ноября 2022, 23:29
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Марта Костюк – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
10 ноября 2022, 23:28 | Обновлено 10 ноября 2022, 23:29
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11 ноября в Токио стартует матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.
В первом матче на корты выйдут Марта Костюк (№70 WTA) и Мисаки Дои (№180 WTA). Встреча начнется в 08:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи.
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