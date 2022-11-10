Марта Костюк – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 ноября в Токио стартует матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.



В первом матче на корты выйдут Марта Костюк (№70 WTA) и Мисаки Дои (№180 WTA). Встреча начнется в 08:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи.

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