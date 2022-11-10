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WTA
10 ноября 2022, 23:28 | Обновлено 10 ноября 2022, 23:29
223
0

Марта Костюк – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

10 ноября 2022, 23:28 | Обновлено 10 ноября 2022, 23:29
223
0
Марта Костюк – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арата Ямаока TENNIS Club. Мисаки Дои и Марта Костюк

11 ноября в Токио стартует матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.

В первом матче на корты выйдут Марта Костюк (№70 WTA) и Мисаки Дои (№180 WTA). Встреча начнется в 08:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи.

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Марта Костюк Мисаки Дои смотреть онлайн женская сборная Украины по теннису Япония - Украина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Японии по теннису
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Источник Sport.ua
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