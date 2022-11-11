Владельцы Ньюкасла инвестировали еще 70,4 миллионов фунтов в клуб

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» сообщил на своем официальном сайте, что группа владельцев клуба – PIF, PCP Capital Partners и RB Sports & Media инвестировала еще 70,4 миллионов фунтов стерлингов в акционерный капитал.

Сейчас общая сумма инвестиций в клуб превышает 450 миллионов фунтов. За эти деньги клуб успел провести модернизацию тренировочных помещений, сделал ремонт «Сент-Джеймс Парка» и нанял ряд руководителей для построения коммерческой деятельности клуба. Также в эту сумму входят и инвестиции в трансферы.

«Мы в начале реализации долгосрочного плана, целью которого является создание клуба, способного стабильно конкурировать на самом высоком уровне английского и европейского футбола.

Нам нужно развивать весь бизнес, а также команду. И мы должны делать это, соблюдая правила финансового фэйр-плея. Эти дополнительные инвестиции позволяют продолжать реализацию бизнес-плана», – заявил генеральный директор «Ньюкасла» Даррен Илз.

К слову, «Ньюкасл» неплохо проводит текущий сезон. «Сороки» занимают 3-е место в таблице АПЛ на этот момент.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл» проявил интерес к Эдену Азару.