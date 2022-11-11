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Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 11 ноября 2022, 04:42
77
0

ДУЛУБ: «Чтобы снять давление на игроков, показали им пару фильмов»

Главный тренер «Львова» прокомментировал победу в дерби над «Рухом»

11 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 11 ноября 2022, 04:42
77
0
ДУЛУБ: «Чтобы снять давление на игроков, показали им пару фильмов»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу во львовском дерби над «Рухом» (2:1) в 12-м туре УПЛ:

«Впечатления позитивные, но двоякие. Хорошо начали, хорошо сыграли первую половину, но была нервозность во второй половине игры. Спасибо ребятам за победу.

Такие матчи выигрывает защита. В первом тайме не допустили ошибок и не дали ни одного шанса. А после перерыва была нервозность. Будем разбираться.

Это стратегически важная победа. Нам надо очки набирать в каждом матче. Любая победа дает три очка. Пытались снять психологическое давление на игроков, показали им пару фильмов.

И нам все удавалось в первом тайме. А во втором тайме пропустили гол от игрока, про которого ничего не знали. Но хорошо, что игра закончилась победой».

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Львов - Рух Олег Дулуб
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Источник Sport.ua
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