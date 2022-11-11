Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Валенсия разгромила Бетис, миром разошлись Райо Вальекано и Сельта
Чемпионат Испании
Валенсия
10.11.2022, FT 3 : 0
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2022, 03:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 03:50
4
0

ВИДЕО. Валенсия разгромила Бетис, миром разошлись Райо Вальекано и Сельта

10 ноября состоялись несколько матчей 14-го тура чемпионата Испании

11 ноября 2022, 03:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 03:50
4
0
ВИДЕО. Валенсия разгромила Бетис, миром разошлись Райо Вальекано и Сельта
ФК Валенсия

10 ноября состоялись несколько матчей 14-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» разгромила «Бетис» со счетом 3:0, миром разошлись «Райо Вальекано» и «Сельта» (0:0).

Все голы хозяева поля забили после того, как с поля на 61-й минуте был удален полузащитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес.

«Летучие мыши» набрали 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ла Лига. 14-й тур, 10 ноября

Валенсия – Бетис – 3:0

Голы: Андре Алмейда, 63, Гильямон, 81 (пен), Клайверт, 90+3.

Райо Вальекано – Сельта – 0:0

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Валенсия).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Уго Гильямон (Валенсия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Алмейда (Валенсия).
61’
Эдгар Гонсалес (Бетис) получает красную карточку.
По теме:
ВИДЕО. Украина обыграла Косово в важном матче отбора к ЧМ-2024 по футзалу
Реал – Кадис – 2:1. Мяч экс-игрока Динамо. Видео голов и обзор матча
Реал одержал победу над Кадисом. Экс-игрок Карпат и Динамо забил Мадриду
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Бетис Валенсия - Бетис Райо Вальекано Сельта видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой
Футбол | 10 ноября 2022, 23:59 0
Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой
Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой

Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей принесли победу МЮ

Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Футбол | 10 ноября 2022, 03:49 2
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»

Наставник «Ромы» – о ничьей с «Сассуоло»

Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.11.2022, 17:12
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
Серия А. Ювентус одержал пятую победу подряд
Футбол | 10.11.2022, 21:43
Серия А. Ювентус одержал пятую победу подряд
Серия А. Ювентус одержал пятую победу подряд
По Херсону путиным принято окончательное решение
Война | 10.11.2022, 08:32
По Херсону путиным принято окончательное решение
По Херсону путиным принято окончательное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
10.11.2022, 18:49 43
Футбол
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
09.11.2022, 13:59 4
Война
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
09.11.2022, 15:50 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
09.11.2022, 09:55
Теннис
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
09.11.2022, 23:59 4
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября
09.11.2022, 07:40
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
10.11.2022, 23:35
Другие виды
Украина обыграла Косово и лидирует в группе отбора к ЧМ-2024 по футзалу
Украина обыграла Косово и лидирует в группе отбора к ЧМ-2024 по футзалу
09.11.2022, 20:23
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности