ВИДЕО. Валенсия разгромила Бетис, миром разошлись Райо Вальекано и Сельта
10 ноября состоялись несколько матчей 14-го тура чемпионата Испании
10 ноября состоялись несколько матчей 14-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» разгромила «Бетис» со счетом 3:0, миром разошлись «Райо Вальекано» и «Сельта» (0:0).
Все голы хозяева поля забили после того, как с поля на 61-й минуте был удален полузащитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес.
«Летучие мыши» набрали 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Ла Лига. 14-й тур, 10 ноября
Валенсия – Бетис – 3:0
Голы: Андре Алмейда, 63, Гильямон, 81 (пен), Клайверт, 90+3.
Райо Вальекано – Сельта – 0:0
#ValenciaRealBetis 🦇🟢— Valencia CF (@valenciacf_en) November 10, 2022
⚽ 3-0 | FULL TIME
A great team performance ends in victory!! AMUNT!#CORVCF | #VCFDNA pic.twitter.com/y5x3b1imUV
События матча
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