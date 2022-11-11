ВИДЕО. Валенсия разгромила Бетис, миром разошлись Райо Вальекано и Сельта

10 ноября состоялись несколько матчей 14-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» разгромила «Бетис» со счетом 3:0, миром разошлись «Райо Вальекано» и «Сельта» (0:0).

Все голы хозяева поля забили после того, как с поля на 61-й минуте был удален полузащитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес.

«Летучие мыши» набрали 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ла Лига. 14-й тур, 10 ноября

Валенсия – Бетис – 3:0

Голы: Андре Алмейда, 63, Гильямон, 81 (пен), Клайверт, 90+3.

Райо Вальекано – Сельта – 0:0