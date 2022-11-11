Англия11 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 11 ноября 2022, 02:57
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Ман Сити против Ливерпуля. Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги
Два фаворита турнира сойдутся уже в матче за выход в четвертьфинал
11 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 11 ноября 2022, 02:57
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После окончания матчей предыдущего раунда состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.
Поединки этой стадии пройдут в конце декабря 2022 года.
В центральном матче сойдутся фавориты турнира: «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем».
Кубок английской лиги. 1/8 финала
- Вулверхэмптон – Джиллингем
- Саутгемптон – Линкольн Сити
- Блэкберн – Ноттингем Форест
- Ньюкасл – Борнмут
- Манчестер Сити – Ливерпуль
- Манчестер Юнайтед – Бернли
- МК Донс – Лестер
- Чарльтон – Брайтон
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