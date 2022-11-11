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Англия
11 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 11 ноября 2022, 02:57
146
0

Ман Сити против Ливерпуля. Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги

Два фаворита турнира сойдутся уже в матче за выход в четвертьфинал

11 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 11 ноября 2022, 02:57
146
0
Ман Сити против Ливерпуля. Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги
EFL

После окончания матчей предыдущего раунда состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.

Поединки этой стадии пройдут в конце декабря 2022 года.

В центральном матче сойдутся фавориты турнира: «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем».

Кубок английской лиги. 1/8 финала

  • Вулверхэмптон – Джиллингем
  • Саутгемптон – Линкольн Сити
  • Блэкберн – Ноттингем Форест
  • Ньюкасл – Борнмут
  • Манчестер Сити – Ливерпуль
  • Манчестер Юнайтед – Бернли
  • МК Донс – Лестер
  • Чарльтон – Брайтон

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Источник Сайт Английской футбольной лиги
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