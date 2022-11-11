Стало известно, почему Роналду не сыграл против Астон Виллы

Стало известно, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вошел в заявку на матч Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (4:2).

Главный тренер команды Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий заболел. Также в лазарете клуба находятся Джейдон Санчо и Антони.

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» (4:2).

Сначала команды обменялись голами. Олли Уоткинс вывел гостей вперед, Антони Марсьяль сравнял счет. На 61-й минуте случился автогол Диего Далота, и гости снова вышли вперед. А дальше забивали только футболисты МЮ. Хозяевам поля победу точными ударами принесли Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.