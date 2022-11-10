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  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Мы на правильном пути, понемногу выбираемся»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 22:48 |
155
0

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Мы на правильном пути, понемногу выбираемся»

Вратарь «Динамо» – о матче с «Александрией»

10 ноября 2022, 22:48 |
155
0
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Мы на правильном пути, понемногу выбираемся»
dynamo.kiev.ua. Руслан Нещерет

Голкипер «Динамо» Киев Руслан Нещерет прокомментировал победу 3:1 над «Александрией» в 12-м туре УПЛ:

«Мы на каждого соперника настраиваемся с боевым настроением. Эта игра исключением не была. Я немного ошибался, но это практика. Просили, чтобы я точнее играл.

У нас были неприятные несколько месяцев, но я считаю, что мы на правильном пути и дальше будем бороться. Тренер сказал, чтобы мы начали с чистого листа, собрались в команде и поговорили: какие были ошибки, что было хорошо, что нет. И видите – понемногу выбираемся».

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Руслан Нещерет Динамо Киев Динамо - Александрия Украинская Премьер-лига
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Источник ПроФутбол
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