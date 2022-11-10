Руслан НЕЩЕРЕТ: «Мы на правильном пути, понемногу выбираемся»

Голкипер «Динамо» Киев Руслан Нещерет прокомментировал победу 3:1 над «Александрией» в 12-м туре УПЛ:

«Мы на каждого соперника настраиваемся с боевым настроением. Эта игра исключением не была. Я немного ошибался, но это практика. Просили, чтобы я точнее играл.

У нас были неприятные несколько месяцев, но я считаю, что мы на правильном пути и дальше будем бороться. Тренер сказал, чтобы мы начали с чистого листа, собрались в команде и поговорили: какие были ошибки, что было хорошо, что нет. И видите – понемногу выбираемся».