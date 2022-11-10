ФОТО. Роберт Левандовски получил Золотую бутсу за сезон 2021/22

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски получил Золотую бутсу за сезон 2021/22, в котором забил наибольшее количество голов среди европейских чемпионатов.

Выступая за «Баварию» в прошлом сезоне, Левандовски провел 35 голов (что равно 70 очкам) в Бундеслиге 2021/22 и опередил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который отличился 28 раз (56 очков). Далее в списке лучших бомбардиров прошлого сезона – Чиро Иммобиле («Лацио») и Карим Бензема («Реал»), которые забили по 27 голов (54 очка).

Награду Левандовски вручил знаменитый в прошлом капитан «Барсы» Карлес Пуйоль. Левандовски отметил, что хочет получить еще одну Золотую бутсу, выступая уже в составе «Барселоны».

Роберт выиграл вторую Золотую бутсу подряд. В сезоне 2020/21 он забил за «Баварию» еще больше голов (41).

Обладатели награды Золотая бутса по сезонам