В Setanta пояснили, почему часть матча Верес – Шахтер шла без комментатора

Телекомпания Setanta Sports объяснила, почему часть матча 12-го тура УПЛ «Верес» – «Шахтер» (0:2), который состоялся 9 ноября, шла без комментатора.

Официальное заявление Setanta Sports

Уважаемые зрители! Вы могли заметить, что часть матча Верес – Шахтер не сопровождалась комментариями.

Наш комментатор Александр Михайлюк должен был отработать два матча УПЛ: Кривбасс – Ворскла (13:00), Верес – Шахтер (15:00). Из-за воздушных тревог оба матча стали идти параллельно.

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Для Setanta Sports важно предоставить качественный сервис пользователям. Мы приняли решение, что Александр Михайлюк полностью прокомментирует матч Кривбасс – Ворскла и после этого начнет работать на игре Верес – Шахтер.

Мы хотели бы извиниться за этот форс-мажор. Команда Setanta Sports проанализирует ситуацию, и сделает все, чтобы в дальнейшем на всех событиях комментаторы работали от начала до конца.