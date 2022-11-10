В Setanta пояснили, почему часть матча Верес – Шахтер шла без комментатора
Комментатор Александр Михайлюк не мог разорваться между двумя матчами
Телекомпания Setanta Sports объяснила, почему часть матча 12-го тура УПЛ «Верес» – «Шахтер» (0:2), который состоялся 9 ноября, шла без комментатора.
Официальное заявление Setanta Sports
Уважаемые зрители! Вы могли заметить, что часть матча Верес – Шахтер не сопровождалась комментариями.
Наш комментатор Александр Михайлюк должен был отработать два матча УПЛ: Кривбасс – Ворскла (13:00), Верес – Шахтер (15:00). Из-за воздушных тревог оба матча стали идти параллельно.
Для Setanta Sports важно предоставить качественный сервис пользователям. Мы приняли решение, что Александр Михайлюк полностью прокомментирует матч Кривбасс – Ворскла и после этого начнет работать на игре Верес – Шахтер.
Мы хотели бы извиниться за этот форс-мажор. Команда Setanta Sports проанализирует ситуацию, и сделает все, чтобы в дальнейшем на всех событиях комментаторы работали от начала до конца.
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