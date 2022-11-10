Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Setanta пояснили, почему часть матча Верес – Шахтер шла без комментатора
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 20:57 | Обновлено 10 ноября 2022, 21:54
1226
6

В Setanta пояснили, почему часть матча Верес – Шахтер шла без комментатора

Комментатор Александр Михайлюк не мог разорваться между двумя матчами

10 ноября 2022, 20:57 | Обновлено 10 ноября 2022, 21:54
1226
6
В Setanta пояснили, почему часть матча Верес – Шахтер шла без комментатора
УПЛ

Телекомпания Setanta Sports объяснила, почему часть матча 12-го тура УПЛ «Верес» – «Шахтер» (0:2), который состоялся 9 ноября, шла без комментатора.

Официальное заявление Setanta Sports

Уважаемые зрители! Вы могли заметить, что часть матча Верес – Шахтер не сопровождалась комментариями.

Наш комментатор Александр Михайлюк должен был отработать два матча УПЛ: Кривбасс – Ворскла (13:00), Верес – Шахтер (15:00). Из-за воздушных тревог оба матча стали идти параллельно.

Для Setanta Sports важно предоставить качественный сервис пользователям. Мы приняли решение, что Александр Михайлюк полностью прокомментирует матч Кривбасс – Ворскла и после этого начнет работать на игре Верес – Шахтер.

Мы хотели бы извиниться за этот форс-мажор. Команда Setanta Sports проанализирует ситуацию, и сделает все, чтобы в дальнейшем на всех событиях комментаторы работали от начала до конца.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
Бандура пропустил 250-й мяч в чемпионатах Украины
Владимир ШАРАН: «Ребятам не хватало искры»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер комментаторы Setanta Sports Александр Михайлюк Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бей пухляша. Уайлдеру назначили соперника в элиминаторе WBC
Бокс | 09 ноября 2022, 21:52 2
Бей пухляша. Уайлдеру назначили соперника в элиминаторе WBC
Бей пухляша. Уайлдеру назначили соперника в элиминаторе WBC

Победитель должен сразиться с Тайсоном Фьюри

Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022
Футбол | 10 ноября 2022, 20:18 0
Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022
Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022

Фернанду Сантуш берет с собой 26 игроков

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 10.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
Война | 10.11.2022, 13:55
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Футбол | 10.11.2022, 03:49
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yura Юрий
Зретели наверное были довольны, что никто не мешал пустой болтавней, продолжайте такие трансляции.
Ответить
+3
Хутин Пуйло
Клоуны))))
Ответить
+3
ona_proigraet
а Кириченко уволили за комментирование двух матчей одновременно. Кажись, скоро вообще некому будет комментировать, наслаждаемся тишиной
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Veter
Ставьте тогда музыку
Ответить
0
Иван Иванов
Ой всё
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
08.11.2022, 17:37
Футбол
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
09.11.2022, 12:01 2
Футбол
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
08.11.2022, 22:51 2
Бокс
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
09.11.2022, 21:11 1
Теннис
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
09.11.2022, 17:06 18
Футбол
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
09.11.2022, 15:50 3
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
09.11.2022, 01:12 2
MMA
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
09.11.2022, 13:59 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности