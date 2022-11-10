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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 10 ноября 2022, 20:28
192
0

Бандура пропустил 250-й мяч в чемпионатах Украины

«Юбилей» 36-летнему голкиперу «Миная» оформил Илья Путря

10 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 10 ноября 2022, 20:28
192
0
Бандура пропустил 250-й мяч в чемпионатах Украины
FootBoom. Илья Путря

Мяч, который с пенальти забил полузащитник «Черноморца» Илья Путря в матче с «Минаем» (1:0), оказался 250-м, пропущенным 36-летним голкипером закарпатцев Александром Бандурой в чемпионатах Украины. Он стал 10-м голкипером в истории УПЛ, в чьих воротах было поставлено две с половиной сотни автографов игроками соперников. 116 мячей Бандура пропустил в донецком «Металлурге», 42 - в «Львове», 34 - в «Рухе», 29 - в «Вересе», 11 - в «Минае», 10 - в каменской «Стали» и 8 - в «Таврии».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все вратари, пропустившие 250 мячей в чемпионатах Украины

Вратарь

Клубы

Голы

Матчи

Ср.

1.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (34), Одесса (20), Ильичевец (321),

490

349

1,40

Арсенал (10), Таврия (11), Заря (53), Металлист (1)

2.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (345), ЦСКА (11), Кривбасс (57)

413

391

1,06

3.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (50), Металлист (22), Черноморец (52),

376

328

1,15

Ворскла (227), Металлург Д (25)

4.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал (285), Динамо (23), Таврия (12),

345

341

1,01

Оболонь (15), Кривбасс (10)

5.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо (95), Звезда (51), Металлург З (166),

323

226

1,43

Ильичевец (11)

5.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия (176), Арсенал (16),

323

252

1,28

Металлург Д (46), Сталь Км (52), Рух (33)

7.

Андрей НИКИТИН

Заря (186), Шахтер (14), Металлург Д (73),

313

244

1,28

Ильичевец (40)

8.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

261

426

0,61

9.

Всеволод РОМАНЕНКО

Таврия (34), Закарпатье (20), Оболонь (58),

259

177

1,46

Волынь (17), Карпаты (35), Ильичевец (95)

10.

Александр БАНДУРА

Таврия (8), Металлург Д (116), Сталь Км (10),

250

199

1,26

Верес (29), Львов (42), Рух (34), Минай (11)
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Источник Sport.ua
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