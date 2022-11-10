Бандура пропустил 250-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, который с пенальти забил полузащитник «Черноморца» Илья Путря в матче с «Минаем» (1:0), оказался 250-м, пропущенным 36-летним голкипером закарпатцев Александром Бандурой в чемпионатах Украины. Он стал 10-м голкипером в истории УПЛ, в чьих воротах было поставлено две с половиной сотни автографов игроками соперников. 116 мячей Бандура пропустил в донецком «Металлурге», 42 - в «Львове», 34 - в «Рухе», 29 - в «Вересе», 11 - в «Минае», 10 - в каменской «Стали» и 8 - в «Таврии».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все вратари, пропустившие 250 мячей в чемпионатах Украины