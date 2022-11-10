Бандура пропустил 250-й мяч в чемпионатах Украины
«Юбилей» 36-летнему голкиперу «Миная» оформил Илья Путря
Мяч, который с пенальти забил полузащитник «Черноморца» Илья Путря в матче с «Минаем» (1:0), оказался 250-м, пропущенным 36-летним голкипером закарпатцев Александром Бандурой в чемпионатах Украины. Он стал 10-м голкипером в истории УПЛ, в чьих воротах было поставлено две с половиной сотни автографов игроками соперников. 116 мячей Бандура пропустил в донецком «Металлурге», 42 - в «Львове», 34 - в «Рухе», 29 - в «Вересе», 11 - в «Минае», 10 - в каменской «Стали» и 8 - в «Таврии».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все вратари, пропустившие 250 мячей в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Голы
|
Матчи
|
Ср.
|
1.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (34), Одесса (20), Ильичевец (321),
|
490
|
349
|
1,40
|
|
|
Арсенал (10), Таврия (11), Заря (53), Металлист (1)
|
2.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (345), ЦСКА (11), Кривбасс (57)
|
413
|
391
|
1,06
|
3.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (50), Металлист (22), Черноморец (52),
|
376
|
328
|
1,15
|
|
|
Ворскла (227), Металлург Д (25)
|
4.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал (285), Динамо (23), Таврия (12),
|
345
|
341
|
1,01
|
|
|
Оболонь (15), Кривбасс (10)
|
5.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо (95), Звезда (51), Металлург З (166),
|
323
|
226
|
1,43
|
|
|
Ильичевец (11)
|
5.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия (176), Арсенал (16),
|
323
|
252
|
1,28
|
|
|
Металлург Д (46), Сталь Км (52), Рух (33)
|
7.
|
Андрей НИКИТИН
|
Заря (186), Шахтер (14), Металлург Д (73),
|
313
|
244
|
1,28
|
|
|
Ильичевец (40)
|
8.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
261
|
426
|
0,61
|
9.
|
Всеволод РОМАНЕНКО
|
Таврия (34), Закарпатье (20), Оболонь (58),
|
259
|
177
|
1,46
|
|
|
Волынь (17), Карпаты (35), Ильичевец (95)
|
10.
|
Александр БАНДУРА
|
Таврия (8), Металлург Д (116), Сталь Км (10),
|
250
|
199
|
1,26
|
|
|
Верес (29), Львов (42), Рух (34), Минай (11)
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