В матче с Александрией Буяльский отпраздновал голевой юбилей

Гол в матче с «Александрией» (3:1) стал 60-м для Виталия Буяльского в рядах «Динамо».

44 раза 29-летний хавбек отличился за бело-синих в чемпионатах Украины, 14 - в еврокубках, по 1 - в Кубке и Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий в составе киевлян поражал ворота 18 клубов.

При этом чаще других заставлял вынимать «кожаного» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 7 раз, «Зари» - 6, «Александрии, «Львова» - по 5, «Десны», «Олимпика» и «Черноморца» - по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ