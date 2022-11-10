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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 19:46 | Обновлено 10 ноября 2022, 19:55
276
0

В матче с Александрией Буяльский отпраздновал голевой юбилей

29-летний хавбек забил 60-й мяч в рядах «Динамо»

10 ноября 2022, 19:46 | Обновлено 10 ноября 2022, 19:55
276
0
В матче с Александрией Буяльский отпраздновал голевой юбилей
УПЛ

Гол в матче с «Александрией» (3:1) стал 60-м для Виталия Буяльского в рядах «Динамо».

44 раза 29-летний хавбек отличился за бело-синих в чемпионатах Украины, 14 - в еврокубках, по 1 - в Кубке и Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий в составе киевлян поражал ворота 18 клубов.

При этом чаще других заставлял вынимать «кожаного» из сетки голкиперов «Ворсклы» - 7 раз, «Зари» - 6, «Александрии, «Львова» - по 5, «Десны», «Олимпика» и «Черноморца» - по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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