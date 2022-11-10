Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 19:30 | Обновлено 10 ноября 2022, 19:44
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Львов повторил рекорд чемпионатов Украины
В матче с «Рухом» горожане заработали 8 желтых карточек
10 ноября 2022, 19:30 | Обновлено 10 ноября 2022, 19:44
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В матче с «Рухом» (2:1) сразу 8 игроков «Львова» получили предупреждения от арбитра Евгения Арановского.
Тем самым горожане на одну желтую карточку превзошли личный антирекорд, установленный 18 октября 2022 года в домашнем поединке с «Вересом» (1:2).
Кроме того, подопечные Олега Дулуба повторили «рекордный» в истории чемпионатов Украины результат для хозяев, показанный «Таврией» в матче с «Динамо» 30 октября 2011-го (0:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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