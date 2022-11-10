Львов повторил рекорд чемпионатов Украины

В матче с «Рухом» (2:1) сразу 8 игроков «Львова» получили предупреждения от арбитра Евгения Арановского.

Тем самым горожане на одну желтую карточку превзошли личный антирекорд, установленный 18 октября 2022 года в домашнем поединке с «Вересом» (1:2).

Кроме того, подопечные Олега Дулуба повторили «рекордный» в истории чемпионатов Украины результат для хозяев, показанный «Таврией» в матче с «Динамо» 30 октября 2011-го (0:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ