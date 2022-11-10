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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 19:55 | Обновлено 10 ноября 2022, 20:10
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0

Владимир ШАРАН: «Ребятам не хватало искры»

Наставник «Миная» объяснил поражение «Черноморцу»

10 ноября 2022, 19:55 | Обновлено 10 ноября 2022, 20:10
85
0
Владимир ШАРАН: «Ребятам не хватало искры»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал результат матча 12-го тура УПЛ против «Черноморца» (0:1).

«Мы прекрасно понимали, что это будет игра очень боевая, потому что «Черноморец» – команда неплохая. Они еще ни разу не побеждали, поэтому очень хотели сделать это сегодня здесь. «Минаю» тоже нужна была победа, но я видел, что искры ребятам не хватало, не горели глаза. Накопилась усталость, потому что мы одним составом играем одиннадцатый поединок подряд. Это очень тяжело, физически невыносимо.

С другой стороны, нет такой альтернативы, чтобы можно было менять стартовый состав. Конечно, план на игру был совсем другой, но произошла ошибка, которая привела к пенальти. После нашего прессинга нужно было фолить в центре поля, сбивать темп игры, однако мы привезли в свои ворота одиннадцатиметровый. Дальше уже планировали тактику с учетом этого: больше прессинговали, больше играли на атаку, соперника встречали на его половине поля. Однако, к сожалению, как часто я повторяю, мастерства в атаке нам не хватает.

Все равно были полумоменты, которые можно было реализовывать. Хотя у «Черноморца», будем откровенны, моменты были гораздо острее – и перекладина, и Наумец мог забивать. О чем можно говорить, если этот футболист играл у нас, но финансово мы не в состоянии удовлетворить такого игрока и он перешел в «Черноморец». И сегодня показал очень хорошую игру», - сказал Шаран.

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Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Минай - Черноморец
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Источник UA-Football
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