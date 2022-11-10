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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:47
53
0

ЛОНВЕЙК: «С каждой неделей я улучшаю свое взаимодействие с командой»

Хавбек «Динамо» – о забитом мяче в ворота «Александрии»

10 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:47
53
0
ЛОНВЕЙК: «С каждой неделей я улучшаю свое взаимодействие с командой»
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

22-летний нидерландский полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с уверенной победой и первым голом за «Динамо»! Можно ли считать, что твоя адаптация в команде проходит успешно?
– Я стараюсь постоянно прогрессировать и все лучше налаживать игровые связи. Думаю, адаптация проходит хорошо, и с каждой неделей я улучшаю свое взаимодействие с командой.

– Ты забил через пять минут после выхода на поле, воспользовавшись ассистом Цыганковым. Расскажи о голевой комбинации.
– Я поборолся за длинную передачу, после чего увидел, что Цыганков и Ванат пошли вперед, используя свободное пространство. Витя поднял голову и посмотрел, отдать пас на меня или Ваната, и выбрал меня. В итоге получился хороший гол.

– «Александрия» сейчас находится выше в турнирной таблице, чем «Динамо». Что можешь сказать об игре соперника?
– «Александрия» показала хорошую игру, но мы должны концентрироваться на том, чтобы добывать три очка в каждом матче. Мы много потеряли в начале чемпионата, поэтому сейчас должны исправлять ситуацию и достигать стопроцентного результата.

– До твоего забитого мяча «Динамо» имело минимальное преимущество в счете. Гол добавил уверенности в победном результате?
– Да, мы контролировали игру, когда увеличили преимущество до двух мячей. Лично я чувствовал себя уверенно, и соперник уже не создавал опасность. В моменте с пропущенным мячом мы могли бы сыграть более аккуратно в защите, но в целом игра прошла под нашим контролем.

– Как происходит твоя коммуникация с партнерами? С кем среди украинских игроков общаешься больше всего?
– Я стараюсь общаться с партнерами на английском, а также понемногу осваиваю украинский, чтобы понимать установки и подсказки тренера. Например, Ванат, да и другие молодые игроки хорошо общаются по-английски. Все немного понимают английский, поэтому никаких проблем с коммуникацией нет, общение происходит достаточно естественно.

– Буяльский сегодня забил свой 9-й гол в чемпионате Украины и является лучшим бомбардиром лиги. Он сейчас ключевой игрок команды?
– Думаю, что результативность Буяльского очень важна для нашей команды, и позиция, на которой он играет, также крайне важна. Конечно, он эффективно работает на команду, является ее лидером и важнейшим элементом.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Джастин Лонвейк
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Источник ФК Динамо Киев
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