Юрий ГУРА: «Нас сбил быстрый гол»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

– Нас сбил быстрый гол. А поведя в счете, «Динамо» предоставило нам возможность играть первым номером, и поймало нас на контратаке – забило второй мяч. Потом стандартное положение – и третий гол. Претензий к моим подопечным у меня нет, но поражение обидное.

– Сегодня «Александрия» почти весь матч провела в атаке. Это было ваше решение, или просто так сложилась игра?

– Задача перед командой на этот матч состояла в том, чтобы взять мяч под контроль, лишить его соперника. Но, повторюсь, гол сбил нас с толку. Было видно, что «Динамо» стало играть вторым номером, отошло на свою половину поля, и нам было уже очень сложно пройти оборону соперника.

Тем не менее, сегодня было немало хороших моментов в нашей игре. Особенно, когда мы быстро переходили в атаку через быстрые передачи, когда переводили мяч с фланга на фланг, а затем доставляли его в центральную зону.